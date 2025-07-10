Представитель МИД РФ Захарова высказалась о задержанном во Франции баскетболисте

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание во Франции 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина.

«Российское посольство в Париже занимается этим вопросом», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».

Баскетболист был задержан в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Даниила подозревают в связях с хакерской сетью, которая атаковала в США примерно 900 организаций, в том числе два федеральных учреждения. В настоящий момент россиянин ожидает экстрадиции в США.

Сам спортсмен с 3 июля является свободным агентом после того, как его контракт с МБА-МАИ истёк.