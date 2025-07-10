В МИД РФ заявили о содействии задержанному во Франции баскетболисту Даниилу Касаткину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о содействии со стороны российских дипломатов задержанному во Франции 26-летнему баскетболисту Даниилу Касаткину.

«Содействием российскому спортсмену занимается посольство России во Франции. Российские дипломаты запросили местную сторону о посещении. Ответ на данный момент не получен», — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Даниила подозревают в связях с хакерской сетью, которая атаковала в США примерно 900 организаций, в том числе два федеральных учреждения. В настоящий момент россиянин ожидает экстрадиции в США.