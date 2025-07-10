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Видео: Стефен Карри высмеял навыки Леброна Джеймса в гольфе

Видео: Стефен Карри высмеял навыки Леброна Джеймса в гольфе
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37-летний американский баскетболист Стефен Карри и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), с 2009 года выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», высмеял навыки игры в гольф звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» и четырёхкратного обладателя титула Леброна Джеймса.

При исполнении своего удара Карри рассмешил окружающих, повторив манеру Леброна, который недавно выложил в социальных сетях видео с игры в гольф.

Позже Стефен произнёс: «Невероятное подражание моему парню Леброну в игре в гольф. Но мы все хотим поприветствовать Леброна в мире гольфа, потому что игре нужен ты, большой парень».

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