Видео: Стефен Карри высмеял навыки Леброна Джеймса в гольфе

37-летний американский баскетболист Стефен Карри и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), с 2009 года выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», высмеял навыки игры в гольф звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» и четырёхкратного обладателя титула Леброна Джеймса.

При исполнении своего удара Карри рассмешил окружающих, повторив манеру Леброна, который недавно выложил в социальных сетях видео с игры в гольф.

Позже Стефен произнёс: «Невероятное подражание моему парню Леброну в игре в гольф. Но мы все хотим поприветствовать Леброна в мире гольфа, потому что игре нужен ты, большой парень».