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Легендарный тренер Гомельский — о Касаткине: интересный баскетболист

Легендарный тренер Гомельский — о Касаткине: интересный баскетболист
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Легендарный советский и российский тренер, член Зала славы ФИБА Евгений Гомельский высказался о задержанном во Франции российском баскетболисте Данииле Касаткине.

«Сама история, которая произошла с ним, противная и неприятная. Внешне мне всегда казалось, что он игрок интересный, молодой, который хорошо действует в атаке. Но нестабильный. В минувшем сезоне он больше провалился, чем хорошо играл. Я правда с ним мало общался и не знаю, что это за личность, но в плане баскетбола он интересный парень», — приводит слова Гомельского ТАСС.

Даниила подозревают в связях с хакерской сетью, которая атаковала в США примерно 900 организаций, в том числе два федеральных учреждения. В настоящий момент россиянин ожидает экстрадиции в США.

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