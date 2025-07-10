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Юрист: российскому баскетболисту Касаткину может грозить до 20 лет тюрьмы в США

Юрист: российскому баскетболисту Касаткину может грозить до 20 лет тюрьмы в США
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Юрист Андрей Князев рассказал, какое наказание может получить задержанный во Франции 26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин.

«В США Касаткин, скорее всего, получит реальное наказание. Многое зависит от того, будет ли он сотрудничать со следствием. Вероятнее всего Даниилу действительно грозит экстрадиция, поскольку и раньше из Франции выдавали российских граждан.

Даже тем, кто признавал свою вину, в США дают пять-шесть лет лишения свободы за такого рода преступления. Но наказание может дойти и до 20 лет», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Даниила подозревают в связях с хакерской сетью, которая атаковала в США примерно 900 организаций, в том числе два федеральных учреждения. В настоящий момент россиянин ожидает экстрадиции в США.

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