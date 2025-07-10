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«Даня, мы с тобой». В МБА-МАИ выступили с поддержкой в адрес задержанного Касаткина

«Даня, мы с тобой». В МБА-МАИ выступили с поддержкой в адрес задержанного Касаткина
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Клуб Единой лиги ВТБ МБА-МАИ выступил с поддержкой в адрес задержанного во Франции 26-летнего Даниила Касаткина. Даниил был игроком московской команды на протяжении последних лет — его контракт истёк 3 июля.

«Баскетбольный клуб МБА потрясён известием об аресте Даниила Касаткина во Франции по запросу США. Даниил на протяжении четырёх лет был одним из ключевых игроков нашей команды в Единой лиге ВТБ и совсем недавно завершил выступление за клуб.

Знаем его как очень добропорядочного человека и профессионального молодого спортсмена, по-настоящему увлечённого своим делом. Надеемся на скорейшее разрешение столь явного недоразумения. Настроены для этого сделать всё, что в наших силах.

Даня, мы с тобой», — написано в обращении команды в телеграм-канале.

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