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Стали известны составы групп на Кубок НБА — 2025

Стали известны составы групп на Кубок НБА — 2025
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) провела жеребьёвку внутрисезонного турнира — Кубок НБА — 2025. Сам розыгрыш состоится в несколько этапов — групповой этап с 31 октября по 28 ноября, четвертьфиналы с 9 по 10 декабря, полуфиналы — 13 декабря, а финал — 16-го.

Состав групп на Кубок НБА — 2025:

Западная конференция:

Группа А. «Миннесота Тимбервулвз», «Оклахома-Сити Тандер», «Финикс Санз», «Сакраменто Кингз», «Юта Джаз».
Группа В. «Даллас Маверикс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Мемфис Гриззлиз», «Нью-Орлеан Пеликанс».
Группа С. «Денвер Наггетс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Сан-Антонио Спёрс».

Восточная конференция:

Группа А. «Атланта Хоукс», «Кливленд Кавальерс», «Индиана Пэйсерс», «Торонто Рэпторс», «Вашингтон Уизардс».
Группа В. «Бостон Селтикс», «Бруклин Нетс», «Детройт Пистонс», «Орландо Мэджик», «Филадельфия Сиксерс».
Группа С. «Шарлотт Хорнетс», «Чикаго Буллз», «Майами Хит», «Милуоки Бакс», «Нью-Йорк Никс».

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