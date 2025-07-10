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Президент РФБ Кириленко — о задержанном Касаткине: готовы оказать помощь

Президент РФБ Кириленко — о задержанном Касаткине: готовы оказать помощь
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Единой лиги ВТБ, ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о ситуации с задержанным во Франции 26-летним российским баскетболистом Даниилом Касаткиным, известным по своим выступлениям за МБА-МАИ.

«Узнал о ситуации из новостей, как и все. Мы будем узнавать, что к чему. Несомненно, в ход должны вступать дипломатические каналы, и, конечно же, мы готовы оказать помощь. До момента, пока не будет полной информации, нет возможности что-то прокомментировать детально», — приводит слова Кириленко «РИА Новости Спорт».

Ранее юрист Андрей Князев заявил, что Касаткин может быть экстрадирован в США и получить тюремное заключение до 20 лет.

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