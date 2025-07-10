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Спецслужбы США следили за Касаткиным с начала 2025 года — источник

Спецслужбы США следили за Касаткиным с начала 2025 года — источник
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Американские спецслужбы следили за российским баскетболистом Даниилом Касаткиным, который был задержан в аэропорту Франции, с начала 2025 года, сообщило издание «Mash на спорте».

В статье говорится, что ордер на арест по запросу США был выписан за день до его приезда во Францию. Это свидетельствует о том, что Даниила вели как минимум с того момента, как он подал на получение шенгенской визы. Задержали российского баскетболиста на паспортном контроле.

Баскетболисту разрешили звонить девушке Анне, с которой он прилетел в Париж в отпуск. Он неплохо говорит по-французски, поэтому адаптироваться в тюрьме ему было не так сложно. Пара планировала свадьбу в этом году. Анна сейчас в Париже, работает с местными юристами, готовится к суду.

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