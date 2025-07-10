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Сторона защиты задержанного Касаткина не получала ордер на арест от США — источник

Сторона защиты задержанного Касаткина не получала ордер на арест от США — источник
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Французский юрист Фредерик Бело, являющийся адвокатом задержанного во Франции 26-летнего Даниила Касаткина, заявил, что сторона защиты не получала ордер на арест от Министерства юстиции Соединённых Штатов Америки (США).

«Мы пока ждём ордер на арест от Министерства юстиции США. У американской стороны есть 60 дней, чтобы направить его Франции», — приводит слова Бело ТАСС.

Даниила подозревают в связях с хакерской сетью, которая атаковала в США примерно 900 организаций, в том числе два федеральных учреждения. В настоящий момент россиянин ожидает экстрадиции в США.

Баскетболист был задержан в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой.

Сам спортсмен с 3 июля является свободным агентом после того, как его контракт с МБА-МАИ истёк.

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