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Почётный президент РФБ: Касаткин всегда был адекватным парнем, даже скромным

Почётный президент РФБ: Касаткин всегда был адекватным парнем, даже скромным
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Почётный президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Сергей Чернов высказался о задержании 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина во Франции.

«Я не верю, что он участвовал в хакерских атаках. Я ещё и завкафедры баскетбола, где у меня учился Касаткин. Он всегда был адекватным парнем, даже скромным. Есть такая пословица: когда человек все время помалкивает, от него можно все что угодно ожидать. Но я знаю его маму. Совершенно адекватная семья, и он сам спокойный», — приводит слова Чернова телерадиокомпания «Звезда».

Даниила подозревают в связях с хакерской сетью, которая атаковала в США примерно 900 организаций, в том числе два федеральных учреждения. В настоящий момент россиянин ожидает экстрадиции в США.

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