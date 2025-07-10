Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Посольству России не удаётся получить доступ к Касаткину из-за позиции Франции — источник

Посольство России в Париже запросило консульский доступ к задержанному 26-летнему баскетболисту Даниилу Касаткину, но получить его пока не удалось из-за позиции французских властей, сообщает «РИА Новости».

По данным издания, дипломатическая миссия находится в постоянном контакте с адвокатом задержанного спортсмена.

Напомним, баскетболист был задержан в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой.

Хакерская сеть, в связи с которой подозревают Касаткина, по информации США, совершила атаки примерно на 900 организаций, в том числе на два федеральных учреждения. В настоящий момент россиянин ожидает экстрадиции в США.

Минувший сезон Касаткин провёл в МБА-МАИ. Даниил покинул столичный клуб 3 июля и на данный момент является свободным агентом. Российский спортсмен выступает на позиции защитника.