Адвокат объяснил, кто решает судьбу экстрадиции баскетболиста Касаткина во Франции

Адвокат Сергей Жорин заявил, что окончательное решение о выдаче задержанного российского баскетболиста Даниила Касаткина принимает министр юстиции Франции.

Даже при положительном заключении суда министр может отказать в экстрадиции, если существует риск нарушения конституционных прав или прав человека.

«Выдача — не автоматическая обязанность: Франция вправе отказать, если запрос нарушает условия договора или права обвиняемого. Франция не выдаёт собственных граждан, но регулярно выдаёт иностранцев, если запрос соответствует условиям договора. В прошлом Франция уже экстрадировала россиян и других граждан не из Европы, когда существовали соответствующие соглашения.

Наличие нескольких договоров (например, с Россией и США) не препятствует рассмотрению запроса от одной стороны, если нет конфликтов (если нормы не противоречат друг другу)», — цитирует Жорина News.ru.