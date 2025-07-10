Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адвокат объяснил, кто решает судьбу экстрадиции баскетболиста Касаткина во Франции

Адвокат объяснил, кто решает судьбу экстрадиции баскетболиста Касаткина во Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Адвокат Сергей Жорин заявил, что окончательное решение о выдаче задержанного российского баскетболиста Даниила Касаткина принимает министр юстиции Франции.

Даже при положительном заключении суда министр может отказать в экстрадиции, если существует риск нарушения конституционных прав или прав человека.

«Выдача — не автоматическая обязанность: Франция вправе отказать, если запрос нарушает условия договора или права обвиняемого. Франция не выдаёт собственных граждан, но регулярно выдаёт иностранцев, если запрос соответствует условиям договора. В прошлом Франция уже экстрадировала россиян и других граждан не из Европы, когда существовали соответствующие соглашения.

Наличие нескольких договоров (например, с Россией и США) не препятствует рассмотрению запроса от одной стороны, если нет конфликтов (если нормы не противоречат друг другу)», — цитирует Жорина News.ru.

Сейчас читают:
Во Франции взяли под стражу баскетболиста из России. Его экстрадиции добиваются США — LIVE
Live
Во Франции взяли под стражу баскетболиста из России. Его экстрадиции добиваются США — LIVE
Во Франции задержали нашего спортсмена. Что произошло — и при чём здесь Грайнер и Дуров? Во Франции задержали нашего спортсмена. Что произошло — и при чём здесь Грайнер и Дуров?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android