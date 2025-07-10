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Единая лига выступила с обращением по поводу задержанного во Франции Касаткина

Единая лига выступила с обращением по поводу задержанного во Франции Касаткина
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ выпустила обращение по поводу задержанного во Франции 26-летнего баскетболиста Даниила Касаткина, выступавшего за МБА-МАИ.

«Единая лига и клуб МБА внимательно следят за ситуацией и оказывают всестороннюю поддержку вовлечённым ведомствам и организациям, которые в данный момент оказывают помощь российскому баскетболисту Даниилу Касаткину.

Согласно сообщениям, 21 июня баскетболист был задержан в аэропорту Шарль-де-Голль и помещён под стражу по подозрению в причастности к хакерской группировке, обвинения, которые он категорически отрицает.

Единая лига призывает к справедливому рассмотрению дела Даниила Касаткина, обеспечению всех его законных прав и защите его здоровья. Даниил Касаткин — воспитанник московской баскетбольной школы ЦСКА, последние четыре сезона провёл в команде МБА и был одним из ключевых игроков московского клуба в чемпионате», — написано в обращении лиги.

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