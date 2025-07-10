Назван потенциальный подозреваемый в хакерских атаках, из-за которых обвиняют Касаткина

Хакерской деятельностью с ноутбука 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина, который был задержан в июне во Франции, мог заниматься его одногруппник из кампуса, которому он продал компьютер перед своим отъездом из США, сообщило издание «Mash на спорте».

В статье отмечается, что в 2016 году Касаткин переехал в США, поступил в школу в штате Вирджиния, а потом — и в университет Пенсильвании. Во время учёбы купил себе подержанный ноутбук на одном из маркетплейсов для учёбы.

Когда уезжал, то оставил его в США, очистив до заводских настроек. Защита Касаткина отмечает, что в материалах дела хакерские атаки проводились с IP-адреса Pennsylvania State University — с 2020 по 2022 год. То есть в то время, когда россиянин уже не жил там, а играл в России.