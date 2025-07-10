Адвокат Касаткина сравнил его дело с историей Бриттни Грайнер и объяснил разницу

Владимир Саруханов, являющийся адвокатом 26-летнего российского баскетбола Даниила Касаткина, задержанного во Франции, прокомментировал ситуацию с игроком и сказал, почему не хочет проводить параллели с задержанием звёздной баскетболистки WNBA Бриттни Грайнер в феврале 2022-го.

«Даниила действительно арестовали 21 июня. Мы не хотели огласки, пытались своими силами разобраться, чтобы не политизировать это дело. Даниил был задержан после покупки билета в Париж. Нельзя сказать, что в истории с задержанием Даниила замешана политика. Мы через консульство нашли адвоката, я поеду на следующей неделе к нему. Не хотели бы проводить параллели с американской баскетболисткой‑наркоманкой Бриттни Грайнер, которую задержали в России с запрещёнными веществами.

Это совпадение, и мы бы хотели избежать политизации этого дела, мол, США в ответ на действия России также задержали баскетболиста.

В целом мы считаем ложными обвинения в том, что Даниил мог быть членом преступной группировки в США, и отрицаем факт преступления», — приводит слова Саруханова «Матч ТВ».

Американские власти подозревают Касаткина в причастности к хакерской группировке, совершавшей атаки на сотни организаций, однако сам спортсмен категорически отвергает все обвинения.