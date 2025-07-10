Французский суд отказал в освобождении Касаткина под судебный контроль — источник

Французский суд отказал в освобождении 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина под судебный контроль из-за недостаточных гарантий его нахождения в стране, сообщили в «РИА Новости Спорт».

Штаты должны направить Парижу ордер на экстрадицию Даниила до 23 августа, до тех пор, вероятно, он останется под стражей.

Даниила подозревают в связях с хакерской сетью, которая атаковала в США примерно 900 организаций, в том числе два федеральных учреждения. В настоящий момент россиянин ожидает экстрадиции в США.

Баскетболист был задержан в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой.

Сам спортсмен с 3 июля является свободным агентом после того, как его контракт с МБА-МАИ истёк.