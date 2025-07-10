Адвокат Касаткина: переживал, чтобы американцы не сделали его разменной монетой

Владимир Саруханов, являющийся адвокатом 26-летнего российского баскетбола Даниила Касаткина, задержанного во Франции, заявил о своих переживаниях по поводу ситуации с игроком.

«Я собираю алиби, документы, мы отрицаем факт того, что он мог принимать участие в каких-то хакерских атаках. Даниил жил баскетболом, он круглосуточно занимался им — играл, восстанавливался. Это происходило на протяжении пяти-шести лет.

Я переживал, чтобы американцы не сделали его разменной монетой», — приводит слова Саруханова «RT на русском».

Американские власти подозревают Касаткина в причастности к хакерской группировке, совершавшей атаки на сотни организаций, однако сам спортсмен категорически отвергает все обвинения.