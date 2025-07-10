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«Миннесота» потерпела третье поражение в сезоне-2025 WNBA. Клюндикова сыграла 4 минуты

«Миннесота» потерпела третье поражение в сезоне-2025 WNBA. Клюндикова сыграла 4 минуты
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В ночь на 10 июля в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) были сыграны очередные матчи регулярного чемпионата в сезоне 2025 года. Центральной встречей стало противостояние двух лидеров — «Миннесоты Линкс» и «Финикс Меркури».

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«Миннесота», обладающая лучшей разницей побед и поражений, подошла к матчу в статусе фаворита, но потерпела своё третье поражение в сезоне, уступив баскетболисткам «Финикса» со счётом 71:79. Лучшей в составе проигравшей команды стала Корни Уильямс, набравшая 21 очко, шесть подборов, пять передач и один перехват при четырёх потерях. У «Меркури» отличилась Алисса Томас — 29 очков, восемь подборов, пять передач и два перехвата при трёх потерях.

Россиянка Мария Клюндикова, выступающая за «Линкс», провела на площадке четыре минуты и отметилась одним перехватом. Анастасия Косу участие в матче не принимала.

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