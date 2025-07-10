Адвокат задержанного во Франции Касаткина ответил, может ли игрок звонить из изолятора

Российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, которого задержали во Франции, разрешено совершать звонки из изолятора родителям и невесте. Об этом рассказал его адвокат Владимир Саруханов.

«Ему разрешают звонки каждый день. За свой счёт, время звонков строго ограничено, тем не менее он на связи с родителями и невестой», — приводит слова Саруханов «РИА Новости Спорт».

Напомним, Даниила задержали 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

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