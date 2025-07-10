МИД России взял на контроль вопрос с задержанным во Франции баскетболистом Касаткиным

Министерство иностранных дел Российской Федерации взяло на контроль ситуацию с задержанным в Париже российским баскетболистом Даниилом Касаткиным. Об этом рассказал замглавы министерства Сергей Рябков.

«Да, конечно», — приводит слова Рябкова «РИА Новости Спортс».

Минувший сезон Единой лиги ВТБ Даниил провёл в МБА-МАИ. Защитник принял участие в 44 матчах предыдущего розыгрыша чемпионата, в которых в среднем набирал шесть очков, совершал 2,1 подбора и отдавал 2,8 передачи. Даниил покинул столичный клуб 3 июля и сейчас является свободным агентом.

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