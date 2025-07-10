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Депутат Госдумы Журова намекнула на «украинский след» в деле баскетболиста Касаткина

Депутат Госдумы Журова намекнула на «украинский след» в деле баскетболиста Касаткина
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова дала комментарий по поводу задержания во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам игрок обвинения отрицает.

«Украина не дремлет, для них это тоже наверняка выгодно. Может ли там быть украинский след? Конечно, и нам тоже надо расследование проводить. Любой след может быть. В Советском Союзе нам проводили инструктаж, чтобы мы могли уехать за границу: ничего не брать, ни к кому не подходить. Инструктировали жёстко, вплоть до еды. Мы сейчас в состоянии холодной войны, по большому счёту.

Сейчас Трамп съездил в Европу, предложил 5% НАТО, из них 1,5% — на информационную войну. Это огромные деньги», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

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