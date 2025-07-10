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Баскетболист развёлся через несколько дней после новости о будущем ребёнке

Баскетболист развёлся через несколько дней после новости о будущем ребёнке
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26-летний американский баскетболист Лианджело Болл подал на развод с Рашидой Николь. Как информирует TMZ, это случилось всего через несколько дней после того, как девушка сообщила, что находится в положении.

Ранее Никки Мударрис, с которой Лианджело состоял в отношениях до брака с Николь, сообщила, что баскетболист также бросил её вскоре после рождения второго ребёнка.

Напомним, у Лианджело есть братья, Ламело и Лонзо Боллы, которые выступают в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в «Шарлотт Хорнетс» и «Кливленд Кавальерс» соответственно.

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