Баскетболист развёлся через несколько дней после новости о будущем ребёнке

26-летний американский баскетболист Лианджело Болл подал на развод с Рашидой Николь. Как информирует TMZ, это случилось всего через несколько дней после того, как девушка сообщила, что находится в положении.
Ранее Никки Мударрис, с которой Лианджело состоял в отношениях до брака с Николь, сообщила, что баскетболист также бросил её вскоре после рождения второго ребёнка.
Напомним, у Лианджело есть братья, Ламело и Лонзо Боллы, которые выступают в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в «Шарлотт Хорнетс» и «Кливленд Кавальерс» соответственно.
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