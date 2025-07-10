Эксперт назвал конкретную причину, почему Дёмин совершал довольно много промахов в NCAA

Известный журналист и эксперт Лукас Каплан поделился мнением о броске российского баскетболиста Егора Дёмина. Ранее некоторые эксперты критиковали этот навык Егора, заявляя, что бросок — слабое место спортсмена.

«Хотя в BYU Егор Дёмин реализовал лишь 27,3% своих бросков, его статистика за прошлые годы говорит о том, что это могло быть либо исключением из нормы, либо следствием большого количества сложных бросков после дриблинга. На самом деле он просто очень много бросал — более девяти попыток на 100 владений.

При этом его техника броска далека от того, чтобы вызывать опасения: человек, не являющийся специалистом по механике броска, вряд ли заметит какие-то серьёзные изъяны. Мяч с его рук уходит легко и естественно. Кроме того, о себе напомнил и его уже ставший почти легендарным эпизод на преддрафтовом комбайне НБА: в одном из упражнений российский тинейджер забросил 16 трёхочковых за 35 секунд», — говорится в материале Каплана на NetsDaily.

Напомним, в ночь на 11 июля мск должен состояться дебют Дёмина в Летней лиге НБА. В 00:30 «Бруклин» сыграет с «Оклахома-Сити Тандер».

Тренировка «Бруклина» с участием россиянина Егора Дёмина: