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Эксперт назвал конкретную причину, почему Дёмин совершал довольно много промахов в NCAA

Эксперт назвал конкретную причину, почему Дёмин совершал довольно много промахов в NCAA
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Известный журналист и эксперт Лукас Каплан поделился мнением о броске российского баскетболиста Егора Дёмина. Ранее некоторые эксперты критиковали этот навык Егора, заявляя, что бросок — слабое место спортсмена.

«Хотя в BYU Егор Дёмин реализовал лишь 27,3% своих бросков, его статистика за прошлые годы говорит о том, что это могло быть либо исключением из нормы, либо следствием большого количества сложных бросков после дриблинга. На самом деле он просто очень много бросал — более девяти попыток на 100 владений.

При этом его техника броска далека от того, чтобы вызывать опасения: человек, не являющийся специалистом по механике броска, вряд ли заметит какие-то серьёзные изъяны. Мяч с его рук уходит легко и естественно. Кроме того, о себе напомнил и его уже ставший почти легендарным эпизод на преддрафтовом комбайне НБА: в одном из упражнений российский тинейджер забросил 16 трёхочковых за 35 секунд», — говорится в материале Каплана на NetsDaily.

Напомним, в ночь на 11 июля мск должен состояться дебют Дёмина в Летней лиге НБА. В 00:30 «Бруклин» сыграет с «Оклахома-Сити Тандер».

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 00:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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