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Эксперт – о новичке «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине: он будет ошибаться

Эксперт – о новичке «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине: он будет ошибаться
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Известный журналист и эксперт Лукас Каплан поделился мнением о выборе клубом «Бруклин Нетс» российского игрока Егора Дёмина на драфте НБА 2025 года. Спортсмен был выбран под восьмым номером.

«Мы ещё долго не сможем объективно оценить драфт «Бруклина» 2025 года. На данный момент Дёмин — 19-летний новичок, которому предстоит часто контролировать мяч. Он будет ошибаться, это неизбежно для игрока его возраста и опыта. Но каждое его действие не станет приговором его позиции на драфте.

В самом общем виде сочетание роста, умения пасовать и бросать — это хороший набор качеств. Именно на это делают ставку в «Бруклине», не зацикливаясь на конкретной роли для Дёмина, а веря, что со временем бросок станет стабильным, а при каждом владении мячом он будет приносить команде пользу своим пасом», — говорится в материале Каплана на NetsDaily.

Напомним, в ночь на 11 июля мск должен состояться дебют Дёмина в Летней лиге НБА. В 0:30 «Бруклин» сыграет с «Оклахома-Сити Тандер».

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