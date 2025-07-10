Тяжёлый форвард Андрей Воронцевич и «Зенит» пересмотрели условия действующего контракта и пролонгировали его ещё на один сезон. Как информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, обновлённое соглашение будет действовать до конца сезона-2026/2027 по системе «1+1».

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ тяжёлый форвард принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 4,9 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 1,1 передачи. «Зенит» занял второе место в чемпионате, в финальной серии уступив московскому ЦСКА.

Ранее агент атакующего защитника «Реала» Ксэвьера Ратэн-Мэйса отреагировал на инсайд о предложении игроку контракта от «Зенита».

40-летний Леброн показал физическую форму на тренировке: