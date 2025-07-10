Bleacher Report предложил обмен, по итогам которого Леброн станет игроком «Сан-Антонио»

Североамериканский спортивный портал Bleacher Report предложил собственный вариант обмена, в котором центральной фигурой становится звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

По версии издания, «Лейкерс» могут обменять 40-летнего баскетболиста в «Сан-Антонио Спёрс». В обмен «Спёрс» должны будут отдать форвардов Келдона Джонсона, Харрисона Барнса, Джереми Сохана, а также пик первого раунда драфта 2027 года.

Отметим, что в последнее время в СМИ активно циркулируют слухи о возможном обмене Джеймса, однако официальных комментариев от его окружения пока не поступало. Предстоящий сезон станет для Леброна 23-м в карьере — рекорд НБА.