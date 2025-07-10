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Звезда НБА Яннис Адетокунбо высказался на тему своего следующего карьерного шага

Звезда НБА Яннис Адетокунбо высказался на тему своего следующего карьерного шага
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мнением о своём следующем карьерном шаге.

«Нью-Йорк или Лос-Анджелес? Да, многие уговаривают меня перейти туда. Останусь ли я в «Милуоки»? Возможно. Ещё посмотрим. Возможно. Я люблю Милуоки», — сказал Адетокунбо в беседе со стримером IShowSpeed.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адетокунбо принял участие в 70 матчах, в которых в среднем набирал 30,5 очка, совершал 12,2 подбора и отдавал 6,5 передачи. «Бакс» закончили борьбу после первого раунда плей-офф, уступив «Индиана Пэйсерс» в пяти матчах. В настоящий момент Яннису 30 лет.

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