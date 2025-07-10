Прокуратура Парижа прояснила ожидаемый шаг США из-за ареста баскетболиста Касаткина

Представитель парижской прокуратуры, комментируя задержание российского баскетболиста Даниила Касаткина, заявил, что ведомство ожидает документов со стороны США. После этого шага в палате парижского суда будут проведены слушания с целью изучить обоснованность запроса на экстрадицию игрока в США.

«Задержание Касаткина произведено в рамках предварительного запроса со стороны США. Он временно задержан в ожидании передачи американскими властями документов для его экстрадиции. После того как американская сторона предоставит документы, в следственной палате парижского суда состоятся слушания с целью изучить обоснованность запроса на экстрадицию», — приводит заявление прокураторы Парижа ТАСС.

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