Видео: стример IShowSpeed и звезда НБА Адетокунбо показали празднование в стиле Роналду

Американский стример Даррен Джейсон Уоткинс-младший, более известный как IShowSpeed, и звезда НБА Яннис Адетокунбо, выступающий за «Милуоки Бакс», показали празднование в стиле именитого футболиста клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.
IShowSpeed реализовал данк под присмотром Адетокунбо, после чего оба проявили бурные эмоции. В конце концов оба продемонстрировали празднование в стиле прославленного португальского футболиста.
Стример IShowSpeed и звезда НБА Адетокунбо показали празднование в стиле Роналду:
Ранее Яннис высказался на тему своего следующего карьерного шага в Национальной баскетбольной ассоциации.