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Видео: стример IShowSpeed и звезда НБА Адетокунбо показали празднование в стиле Роналду

Видео: стример IShowSpeed и звезда НБА Адетокунбо показали празднование в стиле Роналду
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Американский стример Даррен Джейсон Уоткинс-младший, более известный как IShowSpeed, и звезда НБА Яннис Адетокунбо, выступающий за «Милуоки Бакс», показали празднование в стиле именитого футболиста клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

IShowSpeed реализовал данк под присмотром Адетокунбо, после чего оба проявили бурные эмоции. В конце концов оба продемонстрировали празднование в стиле прославленного португальского футболиста.

Стример IShowSpeed и звезда НБА Адетокунбо показали празднование в стиле Роналду:

Ранее Яннис высказался на тему своего следующего карьерного шага в Национальной баскетбольной ассоциации.

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