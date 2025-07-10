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Эксперт назвал обмен, который мог бы сделать «Бруклин» из-за Егора Дёмина

Известный журналист и эксперт Лукас Каплан высказал мнение, что для успешного выступления в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) новичку «Бруклин Нетс» Егору Дёмину понадобится партнёр, который умеет качественно ставить заслоны.

«В начале своей карьеры Дёмину, вероятно, понадобится сильный партнёр, умеющий качественно ставить заслоны, чтобы максимально эффективно разыгрывать пик-н-роллы. Вероятно, это ещё одна причина, по которой стоит задуматься о возможном обмене Ника Клэкстона», — говорится в материале Каплана на NetsDaily.

Напомним, Дёмин стал четвёртым россиянином в истории «Бруклин Нетс». Ранее за «Бруклин» выступали Сергей Карасёв, Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов.

Напомним, в ночь на 11 июля мск должен состояться дебют Дёмина в Летней лиге НБА. В 00:30 «Бруклин» сыграет с «Оклахома-Сити Тандер».

Егор Дёмин на тренировке «Бруклина»: