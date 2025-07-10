Адвокат задержанного во Франции Касаткина раскрыл, что игрок думает об аресте

Фредерик Бело, французский адвокат российского баскетболиста Даниила Касаткина, рассказал, что спортсмен считает себя побочной жертвой киберпреступников. Ранее Даниила арестовали во Франции по подозрению в причастности к киберпреступлениям. Игрок вину отрицает.

«Касаткин стал жертвой серьёзной судебной ошибки, поскольку Даниил, который не имеет никаких знаний в сфере информатики, просто использовал подержанный компьютер, не сменив пользователя системы. Установленный аккаунт, несомненно, был взломан и удалённо управлялся киберпреступниками без ведома Касаткина.

Касаткин не виновен и надеется на поддержку российских баскетбольных болельщиков и на поддержку своей страны, которые помогут ему пережить это очень трудное время для его карьеры и личной жизни. Даниил Касаткин считает себя побочной жертвой киберпреступников», — приводит слова Бело «Матч ТВ».

Достижения сборных России по баскетболу: