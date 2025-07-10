Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адвокат задержанного во Франции Касаткина раскрыл, что игрок думает об аресте

Адвокат задержанного во Франции Касаткина раскрыл, что игрок думает об аресте
Аудио-версия:
Комментарии

Фредерик Бело, французский адвокат российского баскетболиста Даниила Касаткина, рассказал, что спортсмен считает себя побочной жертвой киберпреступников. Ранее Даниила арестовали во Франции по подозрению в причастности к киберпреступлениям. Игрок вину отрицает.

«Касаткин стал жертвой серьёзной судебной ошибки, поскольку Даниил, который не имеет никаких знаний в сфере информатики, просто использовал подержанный компьютер, не сменив пользователя системы. Установленный аккаунт, несомненно, был взломан и удалённо управлялся киберпреступниками без ведома Касаткина.

Касаткин не виновен и надеется на поддержку российских баскетбольных болельщиков и на поддержку своей страны, которые помогут ему пережить это очень трудное время для его карьеры и личной жизни. Даниил Касаткин считает себя побочной жертвой киберпреступников», — приводит слова Бело «Матч ТВ».

Материалы по теме
Во Франции взяли под стражу баскетболиста из России. Его экстрадиции добиваются США — LIVE
Live
Во Франции взяли под стражу баскетболиста из России. Его экстрадиции добиваются США — LIVE

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android