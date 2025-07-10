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Джейлен Уильямс согласовал с «Оклахомой» пятилетний контракт. Названа сумма — Чарания

Джейлен Уильямс согласовал с «Оклахомой» пятилетний контракт. Названа сумма — Чарания
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Форвард и один из лидеров «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс согласился на продление контракта новичка на пятилетний срок. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. По условиям соглашения, игрок сможет получить $ 287 млн.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Уильямс принял участие в 89 матчах, в которых в среднем набирал 21,7 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 5,1 передачи. В настоящий момент спортсмену 24 года.

Ранее Джейлен признался, что ему сделали почти 30 уколов в запястье в ходе плей-офф-2025.

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