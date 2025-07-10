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Эксперт ответил, что нужно Дёмину, чтобы компенсировать свои недостатки в НБА

Эксперт ответил, что нужно Дёмину, чтобы компенсировать свои недостатки в НБА
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Известный журналист и эксперт Лукас Каплан рассказал, что мог бы предпринять российский игрок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин, чтобы компенсировать свои недостатки. Специалист отметил, что дриблинг и стартовая скорость спортсмена пока далеки от идеала для основного разыгрывающего в НБА.

«Это ни в коем случае не упрёк Дёмину. Мы понимаем, что его дриблинг и стартовая скорость пока далеки от идеала для основного разыгрывающего в НБА. Но если бросок будет достаточно опасным, чтобы соперники не рисковали проходить под заслоном, а сам он сможет извлекать максимум из каждой такой ситуации, ему удастся компенсировать часть этих недостатков. Хотя почти все владения мячом у Дёмина в BYU проходили с позиции инициатора атак, есть основания полагать, что его пасовые навыки будут востребованы по всему периметру площадки. В отдельных моментах это уже было заметно», — говорится в материале Каплана на NetsDaily.

Напомним, в ночь на 11 июля мск должен состояться дебют Дёмина в Летней лиге НБА. В 00:30 «Бруклин» сыграет с «Оклахома-Сити Тандер».

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