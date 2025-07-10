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Гендиректор «Зенита» Церковный высказался о новом контракте с Воронцевичем

Гендиректор «Зенита» Церковный высказался о новом контракте с Воронцевичем
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный дал комментарий по поводу продления контракта с тяжёлым форвардом Андреем Воронцевичем. Ранее стало известно, что обновлённое соглашение будет действовать до конца сезона-2026/2027 по системе «1+1».

«Андрей — настоящий профессионал и пример для многих действующих игроков. В 37 лет он отыграл 100% матчей сезона — 60 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, не пропустив ни одной тренировки. Его самоотдача и отношение к делу заслуживают уважения. Рад, что он остаётся с нами!» — приводит слова Церковного пресс-служба «Зенита».

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