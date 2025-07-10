Годовой оклад «Букера» будет выше, чем потолок зарплат НБА в сезоне-2015/2016

Годовой оклад 28-летнего атакующего защитника «Финикс Санз» Девина Букера по новому контракту с командой окажется выше, чем был потолок зарплат в НБА в сезоне-2015/2016.

Ранее сообщалось, что Букер договорился о продлении соглашения с «Санз». Отмечалось, что контракт рассчитан на два года и составляет $ 145 млн. Таким образом, сделка принесёт Девину рекордные $ 72,5 млн в год, что является самой высокой средней зарплатой в истории лиги. Примечательно, что ещё в сезоне-2015/2016 потолок зарплат в Национальной баскетбольной ассоциации в предстоящем составлял $ 70 млн.

Потолок зарплат — статья в коллективном договоре, согласно которой, для всех команд НБА устанавливается определённый максимум общекомандных выплат игрокам по контрактам. Потолок зарплат на сезон-2024/2025 составил $ 140,588 млн.

Девин Букер оставил автограф на камере: