Эксперт обрисовал путь Егора Дёмина к величию в НБА

Известный журналист и эксперт Лукас Каплан поделился мнением о необходимых составляющих, которые позволят 19-летнему российскому игроку Егору Дёмину добиться успеха в НБА. Спортсмен был выбран под восьмым номером на драфте лиги клубом «Бруклин Нетс».

«Бруклин выбрал Егора Дёмина под восьмым номером, чтобы по-настоящему начать новую эпоху в истории команды. Решение принято, пути назад нет. Исторически почти всегда кто-то, выбранный ниже, добивается большего успеха в НБА, чем игрок, взятый раньше. Но и у Дёмина весьма высоки шансы превзойти по карьере хотя бы одного из тех, кто был выбран перед ним. Такова реальность драфта.

Однако путь к тому, чтобы 19-летний Дёмин стал выдающимся игроком НБА, выглядит примерно так:

1. Его баскетбольный интеллект — не только как распасовщика, но и как игрока с мячом — поможет компенсировать недостаток взрывной скорости.

2. Разумеется, бросок становится стабильным, и в связке с первым качеством эти навыки позволяют ему быть реальным претендентом на роль основного разыгрывающего…

3.… пусть и не на все 100% времени. В остальной части владений его габариты и умение читать игру позволят быть полезным: выживать в защите и приносить пользу без мяча — в роли резкого каттера, шутера или дополнительного распасовщика», — говорится в материале Каплана на NetsDaily.

Напомним, в ночь на 11 июля мск должен состояться дебют Дёмина в Летней лиге НБА. В 00:30 «Бруклин» сыграет с «Оклахома-Сити Тандер».

Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов: