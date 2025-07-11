Владимир Гомельский ответил, в чём «Зенит» при Секуличе станет лучше, чем при Паскуале

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о назначении Александра Секулича на пост главного тренера «Зенита». В этой должности он сменил испанского специалиста Хавьера Паскуаля, покинувшего команду по окончании минувшего сезона Единой лиги ВТБ.

«Секулич является опытным тренером. И тактику команды будет наигрывать, исходя из возможностей своих игроков. Я бы отметил, что Секулич за годы работы в «Локо» поставил отличную защиту. Думаю, что с ним во главе «Зенит» станет играть в обороне качественнее», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Материалы по теме Владимир Гомельский оценил перспективы Антона Юдина на посту главного тренера «Локомотива»

Ислам Махачев играет в баскетбол: