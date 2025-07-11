Владимир Гомельский ответил, в чём «Зенит» при Секуличе станет лучше, чем при Паскуале

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о назначении Александра Секулича на пост главного тренера «Зенита». В этой должности он сменил испанского специалиста Хавьера Паскуаля, покинувшего команду по окончании минувшего сезона Единой лиги ВТБ.
«Секулич является опытным тренером. И тактику команды будет наигрывать, исходя из возможностей своих игроков. Я бы отметил, что Секулич за годы работы в «Локо» поставил отличную защиту. Думаю, что с ним во главе «Зенит» станет играть в обороне качественнее», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
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