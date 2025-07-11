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«Это зрелое мастерство». Эксперт указал игровые навыки Дёмина, впечатлившие его особенно

«Это зрелое мастерство». Эксперт указал игровые навыки Дёмина, впечатлившие его особенно
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Известный журналист и эксперт Лукас Каплан рассказал, чем его особенно впечатлил 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин. Спортсмен был выбран под восьмым номером на драфте НБА 2025 года клубом «Бруклин Нетс».

«Однако, если пересматривать игры Егора Дёмина за последние пару сезонов, на первый план выходило не его умение бросать. Гораздо больше впечатляла его работа на верхних заслонах и в ситуациях с передачей после дриблинга — это зрелое мастерство, которое может помочь ему справиться с интенсивным давлением защитников на мяче», — говорится в материале Каплана на NetsDaily.

Напомним, в ночь на 11 июля мск должен состояться дебют Дёмина в Летней лиге НБА. «Бруклину» предстоит встретиться с «Оклахома-Сити Тандер».

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