Егор Дёмин попал в стартовый состав «Бруклина» на матч Летней лиги НБА

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин попал в стартовый состав «Бруклин Нетс» на матч Летней лиги НБА с «Оклахома-Сити Тандер». Игра должна начаться в ближайшее время. Об этом на своей странице в социальных сетях написал обозреватель Эрик Слэйтер.

Напомним, Дёмин был выбран под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Спортсмен стал самым высоким пиком на драфте за всю историю России. Ранее лучшим россиянином в истории на драфте североамериканской лиги был Ярослав Королёв, который был выбран под 12-м пиком в 2005 году клубом «Лос-Анджелес Клипперс».

Дёмин вдохновляет спортсменов в детском баскетбольном лагере: