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Егор Дёмин попал в стартовый состав «Бруклина» на матч Летней лиги НБА

Егор Дёмин попал в стартовый состав «Бруклина» на матч Летней лиги НБА
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин попал в стартовый состав «Бруклин Нетс» на матч Летней лиги НБА с «Оклахома-Сити Тандер». Игра должна начаться в ближайшее время. Об этом на своей странице в социальных сетях написал обозреватель Эрик Слэйтер.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 00:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
1-я четверть
10 : 14
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бруклин Нетс: Дёмин, Эвбуомван, Вольф, Траоре, Тимме, Сараф
Оклахома-Сити Тандер: Браун, Леонс, Барнхайзер, Митчелл, Гортман, Брюэр, Уорд, Янгблад, Рейнольдс, Топич

Напомним, Дёмин был выбран под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Спортсмен стал самым высоким пиком на драфте за всю историю России. Ранее лучшим россиянином в истории на драфте североамериканской лиги был Ярослав Королёв, который был выбран под 12-м пиком в 2005 году клубом «Лос-Анджелес Клипперс».

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