Егор Дёмин высказался перед дебютом в Летней лиге НБА

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин поделился ожиданиями от первого матча в Летней лиге НБА в составе «Бруклин Нетс». В скором времени начнётся встреча «Бруклина» с «Оклахома-Сити Тандер».

«Хочу получше узнать свою команду, влиться в процесс. Я готов делать то, что будет просить тренер», — сказал Дёмин в интервью перед началом игры.

В NCAA, где в прошлом сезоне выступал Егор, в среднем он проводил на паркете он проводил 28 минут, и за это время набирал 10,6 очка, 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата. Дёмин является воспитанником московской школы «Тринта». Кроме того, Егор прошёл академию мадридского «Реала».

Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов: