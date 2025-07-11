Егор Дёмин высказался перед дебютом в Летней лиге НБА
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин поделился ожиданиями от первого матча в Летней лиге НБА в составе «Бруклин Нетс». В скором времени начнётся встреча «Бруклина» с «Оклахома-Сити Тандер».
НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 00:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
1-я четверть
10 : 14
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бруклин Нетс: Дёмин, Эвбуомван, Вольф, Траоре, Тимме, Сараф
Оклахома-Сити Тандер: Браун, Леонс, Барнхайзер, Митчелл, Гортман, Брюэр, Уорд, Янгблад, Рейнольдс, Топич
«Хочу получше узнать свою команду, влиться в процесс. Я готов делать то, что будет просить тренер», — сказал Дёмин в интервью перед началом игры.
В NCAA, где в прошлом сезоне выступал Егор, в среднем он проводил на паркете он проводил 28 минут, и за это время набирал 10,6 очка, 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата. Дёмин является воспитанником московской школы «Тринта». Кроме того, Егор прошёл академию мадридского «Реала».
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Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов:
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