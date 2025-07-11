Карри высказался о возможном переходе в «Голден Стэйт» чемпиона НБА Эла Хорфорда

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос по поводу возможного перехода в команду 39-летнего центрового Эла Хорфорда. Спортсмен, в прошлом сезоне НБА выступавший за «Бостон Селтикс», стал неограниченно свободными агентами.

«Он чемпион, отличный игрок. Когда… если, это произойдёт, я поговорю об этом», — приводит слова Карри на своей странице в социальных сетях обозреватель Энтони Слэйтер.

В прошедшем сезоне НБА Хорфорд принял участие в 71 матчах, где в среднем набирал в среднем 8,8 очка, 6,2 подбора и 6,1 подбора и 2,1 передачи.

Карри спародировал Леброна Джеймса на гольфе: