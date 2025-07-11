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Гомельский оценил шансы «Лейкерс» на титул после хода клуба на трансферном рынке

Гомельский оценил шансы «Лейкерс» на титул после хода клуба на трансферном рынке
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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу шансов «Лос-Анджелес Лейкерс» стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в новом сезоне.

«С приходом Деандре Эйтона способны ли «Лейкерс» на победу в чемпионате? Нет, «Лос-Анджелес» можно вычеркнуть из соискателей на титул», —написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Лейкерс» заняли третье место в турнирной таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступили «Миннесоте Тимбервулвз» (1-4 в серии).

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