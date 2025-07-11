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Эксперт рассказал, что должен делать Егор Дёмин, чтобы добиться успеха в НБА

Эксперт рассказал, что должен делать Егор Дёмин, чтобы добиться успеха в НБА
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Известный журналист и эксперт Лукас Каплан предположил, над чем стоит работать российскому игроку «Бруклин Нетс» Егору Дёмину, чтобы добиться успеха в НБА.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 00:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
4-я четверть
64 : 73
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бруклин Нетс: Дёмин, Этьенн, Эвбуомван, Нельсон, Вольф, Траоре, Тимме, Дэниелс, Бамба, Сараф
Оклахома-Сити Тандер: Браун, Леонс, Барнхайзер, Митчелл, Гортман, Брюэр, Уолтон, Уорд, Янгблад, Рейнольдс, Топич

«Чтобы добиться успеха, Дёмину важно быть игроком с высоким уровнем вовлечённости — ведь он прежде всего умный распасовщик и, будем надеяться, надёжный шутер. В каком-то смысле — новый тип комбо-гардов. Кроме того, при росте чуть больше 203 см Дёмин вряд ли станет элитным защитником на мяче, но его габариты и хорошие инстинкты позволяют рассчитывать хотя бы на крепкий уровень игры в защите вторым номером или на слабой стороне. К тому же, если ему чаще придётся опекать лёгких форвардов и вингов, его подборы в защите могут тут же превращаться в отличные быстрые передачи на чужую половину», — говорится в материале Каплана на NetsDaily.

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