Эксперт рассказал, что должен делать Егор Дёмин, чтобы добиться успеха в НБА

Известный журналист и эксперт Лукас Каплан предположил, над чем стоит работать российскому игроку «Бруклин Нетс» Егору Дёмину, чтобы добиться успеха в НБА.

«Чтобы добиться успеха, Дёмину важно быть игроком с высоким уровнем вовлечённости — ведь он прежде всего умный распасовщик и, будем надеяться, надёжный шутер. В каком-то смысле — новый тип комбо-гардов. Кроме того, при росте чуть больше 203 см Дёмин вряд ли станет элитным защитником на мяче, но его габариты и хорошие инстинкты позволяют рассчитывать хотя бы на крепкий уровень игры в защите вторым номером или на слабой стороне. К тому же, если ему чаще придётся опекать лёгких форвардов и вингов, его подборы в защите могут тут же превращаться в отличные быстрые передачи на чужую половину», — говорится в материале Каплана на NetsDaily.

Тренировка «Бруклина» с участием россиянина Егора Дёмина: