Светлана Журова – о задержании Касаткина во Франции: очень много вопросов к Даниилу

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением относително задержания во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

«Очень много вопросов ко всем — и к нему самому тоже. Не понимаю, как сейчас можно купить какой-то б/у компьютер. Странно — у незнакомых людей покупать такую технику, это очень опрометчиво. Даже если он говорит правду — парень-то взрослый.

Сейчас полно провокаций. А это какая-то безалаберность. И наши спортсмены должны понимать, что такая провокация может быть направлена и против них», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Жестокое нападение на австралийского баскетболиста: