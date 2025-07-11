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Светлана Журова – о задержании Касаткина во Франции: очень много вопросов к Даниилу

Светлана Журова – о задержании Касаткина во Франции: очень много вопросов к Даниилу
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением относително задержания во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

«Очень много вопросов ко всем — и к нему самому тоже. Не понимаю, как сейчас можно купить какой-то б/у компьютер. Странно — у незнакомых людей покупать такую технику, это очень опрометчиво. Даже если он говорит правду — парень-то взрослый.

Сейчас полно провокаций. А это какая-то безалаберность. И наши спортсмены должны понимать, что такая провокация может быть направлена и против них», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

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