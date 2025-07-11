«Бруклин» в дебютном матче Егора Дёмина проиграл «Оклахоме» в Летней лиге НБА
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Завершился матч Летней лиги НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Томас и Мак Центр» и завершилась победой гостей со счётом 90:81.
НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 00:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
81 : 90
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бруклин Нетс: Тимме - 22, Эвбуомван - 13, Траоре - 13, Дёмин - 8, Этьенн - 8, Нельсон - 5, Вольф - 4, Дэниелс - 3, Сараф - 3, Бамба - 2
Оклахома-Сити Тандер: Митчелл - 20, Янгблад - 19, Топич - 18, Уорд - 10, Гортман - 7, Барнхайзер - 6, Леонс - 4, Брюэр - 4, Рейнольдс - 2, Браун, Уолтон
В этой встрече в составе «Бруклина» дебютировал 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин. На его счету восемь очков, а также четыре подбора. Российский тяжёлый форвард «Оклахомы» Виктор Лахин не принимал участие в матче.
Напомним, Егор Дёмин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под восьмым номером.
В NCAA, где в прошлом сезоне выступал Егор, в среднем он проводил на паркете он проводил 28 минут, и за это время набирал 10,6 очка, 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата.
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