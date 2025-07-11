«Бруклин» в дебютном матче Егора Дёмина проиграл «Оклахоме» в Летней лиге НБА

Завершился матч Летней лиги НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Томас и Мак Центр» и завершилась победой гостей со счётом 90:81.

В этой встрече в составе «Бруклина» дебютировал 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин. На его счету восемь очков, а также четыре подбора. Российский тяжёлый форвард «Оклахомы» Виктор Лахин не принимал участие в матче.

Напомним, Егор Дёмин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под восьмым номером.

В NCAA, где в прошлом сезоне выступал Егор, в среднем он проводил на паркете он проводил 28 минут, и за это время набирал 10,6 очка, 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата.