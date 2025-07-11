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Адвокат назвал наиболее вероятный сценарий для задержанного во Франции Касаткина

Адвокат назвал наиболее вероятный сценарий для задержанного во Франции Касаткина
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Адвокат Максим Калинов высказал предположение о возможном развитии событий в деле 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции по запросу США.

«Раз суд Франции решил его оставить, сейчас вопрос решается об экстрадиции в Америку, учитывая, что якобы там доказательства имеются. Анализируя все обстоятельства, предварительно думаю, что осудят. Экстрадируют, осудят и потом, наверное, скорее всего обменяют. Думаю, вот так будут развиваться события», — цитирует Калинова «Газета.Ru».

Напомним, Касаткин подозревается в причастности к хакерской группировке, совершившей атаки на около 900 организаций в США, включая два федеральных учреждения. Сейчас он ожидает экстрадиции в Соединённые Штаты.

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