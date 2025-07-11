Видео: первые очки с игры Егора Дёмина в матче Летней лиги НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда потерпела поражение со счётом 81:90.

Отметим, что в начале третьей четверти Дёмин впервые в Летней лиге набрал очки с игры, успешно реализовав трёхочковый бросок. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеозапись этого момента.

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Дёмин, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно восемь очков (2 из 5 из-за дуги; 2 из 2 — штрафные), четыре подбора и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «0».