Чарания: Леброн хочет бороться за чемпионство, но «Лейкерс» думают больше о будущем

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания высказался по поводу ближайшего будущего «Лос-Анджелес Лейкерс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В тот момент, когда состоялся обмен — Лука Дончич ушёл в обмен на Энтони Дэвиса — возникло ощущение, что теперь Эй Ди присоединился к команде «Далласа», которая нацелена на победу прямо сейчас. В то же время Лука Дончич должен был стать лицом франшизы на ближайшие 8–10 лет — таков был замысел руководства. Но когда речь идёт о Лос-Анджелесе, о «Лейкерс», главная задача всегда — борьба за чемпионство. Эта команда и после обмена сохраняла претензии на преимущество своей площадки в плей-офф, и осталась в числе претендентов. Это, конечно, формировало определённые ожидания в прошлом сезоне, хотя итогом стало поражение уже в первом раунде от «Миннесоты».

Теперь, с точки зрения «Лейкерс», это межсезонье наполнено пониманием: нужно укреплять позицию центрового, нужно более грамотно доукомплектовать состав. Да, они потеряли Дориана Финни-Смита, но взамен получили Деандре Эйтона и Джейка Ларэвиа. Клуб всё ещё пытается найти баланс между борьбой за титул и перестройкой. Возможно, им по-прежнему не хватает ещё одного защитника или универсального форварда, способного выполнять роль Финни-Смита; Ларэвиа — игрок другого плана.

Что касается Леброна Джеймса, то он находится на этапе карьеры, когда ему почти 41 год, и он ясно даёт понять, что хочет бороться за чемпионство уже в следующем сезоне. Его агент Рич Пол прямо сказал мне: Леброну нужна реальная возможность побороться за титул. Неважно, останется ли у него один, два или три года — он намерен быть в режиме борьбы за чемпионство. В то же время складывается впечатление, что «Лейкерс» сейчас больше думают о будущем, чем о настоящем.

Возникает вопрос: куда приведёт ситуация, если одна сторона стремится к победе здесь и сейчас, а другая больше заботится о перспективах? Или, возможно, клуб действительно пытается совмещать оба подхода? Думаю, в ближайшие два месяца нас ждут серьёзные, откровенные разговоры внутри команды, которые во многом определят дальнейшее развитие событий», — рассказал Чарания в эфире SiriusXM NBA Radio.