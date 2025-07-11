«Миннесота» переиграла «Лос-Анджелес» в WNBA. Клюндикова и Косу появились на площадке

Сегодня, 11 июля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Лос-Анджелес Спаркс» принимал «Миннесота Линкс». Игра завершилась со счётом 91:82 в пользу гостевой команды.

В этом матче приняли участие сразу две российские баскетболистки, выступающие за «Миннесоту» — Мария Клюндикова и Анастасия Олаири Косу. Клюндикова провела на площадке девять минут, за которые набрала пять очков, сделала четыре подбора, отдала две передачи и совершила один перехват.

Косу провела на паркете всего одну минуту и отметилась одним блок-шотом. Таким образом, эта победа стала для «Линкс» 18-й в сезоне при трёх поражениях, что является лучшим результатом в лиге на данный момент.